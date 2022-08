நொறுங்கிய "காவி" கணக்கு.. இறங்கி அடித்த திமுக.. சிலிர்த்தெழும் திராவிட மாடல்.. டக்கென திரும்பிய பாஜக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பல்வேறு கணக்குகளை போட்டு, எம்பி தேர்தலுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும், கொங்கு பாஜகவின் கனவை, திமுக நொறுக்கிவிட்டதாகவே கூறப்படுகிறது.. அதை நிரூபிக்கும் வகையில்தான் நேற்றைய தின நிகழ்வுகள் நடந்துள்ளதாக, அரசியல் நோக்கர்கள் கணித்து கூறுகிறார்கள்.

விரைவில் எம்பி தேர்தல் வரப்போகிறது.. இதற்காக தேசிய கட்சிகள் தயாராகி வருகின்றன.. அந்த வகையில் பாஜகதான் முதல் கட்சியாக, களத்தில் இறங்கி உள்ளது.

தென் இந்தியாவில் தாமரையை மலர வைத்தே தீருவோம் என்று அமித்ஷாவே, பகிரங்கமாக அறிவிக்கும் அளவுக்கு மேலிடம் கனகச்சிதமாக காய் நகர்த்தி வருகிறது.

பாஜவில் இணைந்தால் ரூ.20 கோடி.. ஆம் ஆத்மி டெல்லி எம்எல்ஏக்களிடம் பாஜக பேரம்? பரபர குற்றச்சாட்டு

English summary

BJP News: Has the DMK given a shock to the Kongu BJP and What is the Coimbatore BJP going to do next