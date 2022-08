கண்ணசைத்த "மேலிடம்".. குறுக்கே வரும் "தலை".. மலர போகும் தாமரை.. ரெடியாகும் கூட்டணி.. அப்ப எடப்பாடி?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழக அரசியலில் தினம் தினம் புயல் அடித்து கொண்டிருக்க, சைலண்ட் ஆக்‌ஷனில் பாஜக இறங்க போவதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

தமிழக பாஜகவை பொறுத்தவரை, தனித்து போட்டியிட்ட வரலாறு கிடையாது.. திராவிட கட்சிகளின் முதுகில் சவாரி செய்தே தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.

அதேசமயம், அந்த பலவீனத்தை வெளிக்காட்டிக் கொள்வதும் இல்லை.. அதிமுகவுக்கு தங்கள் பிரச்சனையை சமாளிக்கவே நேரம் போதவில்லை என்பதால், இதை பாஜகவும் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு வருவதுடன், கட்சியும் வளர ஆரம்பித்துவிட்டது..

BJP News: Who will lead the 3rd team in Tamilnadu and Is there a possibility of a New alliance தமிழகத்தில் 3வது அணி அமைந்தால், அதற்கு யார் தலைமை பொறுப்பேற்பார்கள்