Exclusive ஓபிஎஸ் ஜீரோ.. அப்பாயின்மென்ட் கொடுத்துட்டு அனுப்பிட்டாங்க.. போட்டு உடைக்கும் ஸ்ரீநிவாஸ்!

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு பாஜக தலைவர்களிடையே செல்வாக்கு இல்லை, அவர்களைப் பொறுத்தவரை ஓபிஎஸ் வெறும் 'மண் குதிரை' தான் என பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீநிவாஸ், ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் கடந்த 5 மாதங்களாக நிலவி வரும் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலுக்கு மத்தியில், இருவருமே டெல்லி பாஜக தலைமையின் ஆதரவைப் பெறுவதில் முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர். எனினும், பாஜக தலைமை இருவருக்குமே இன்னும் பிடி கொடுக்கவில்லை.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர், பாஜக தலைமை தங்களையே ஆதரித்து வருவதாகக் கூறி வருகின்றனர். பாஜகவின் விருப்பம் இருவரும் சேரவேண்டும் என்பதால், எடப்பாடி பழனிசாமி தனித்துச் செயல்பட விரும்புவதை பாஜக தலைமை ஏற்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், பாஜக மேலிட வட்டாரங்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்ட பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீநிவாஸ், அதிமுக விவகாரம் குறித்து ஒன் இந்தியாவிற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். அதன் விவரம் இங்கே:

O.Panneerselvam has no influence amongDelhi top BJP leaders, and according to them, OPS is just a Mud horse, said journalist Kolahala Srinivas in an exclusive interview to One India.