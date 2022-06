காக்கா கூட்டத்தை பாருங்க ஒண்ணா இருக்க கத்துங்கங்க! செல்லூர் ராஜுவுக்கு கரு.நாகராஜன் கொடுத்த அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பாஜகவுக்கு கூடுவது காக்கா கூட்டம் எனவும் அதிமுகவுக்கு கூடுவது கொள்கை கூட்டம் என திமுகவைச் சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சரும் மதுரை மாவட்ட செயலாளருமான செல்லூர் ராஜூ கூறியிருந்த நிலையில் காக்காக் கூட்டத்தப் பாருங்க ஒண்ணா இருக்க கத்துக்கணும் என்ற பாடலை மறந்து விட்டார் என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவரான கரூர் நாகராஜன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற பாஜக நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "எதிர்க்கட்சியாக இல்லாவிட்டாலும் பாஜக தொடர்ந்து தமிழகத்திற்காக பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுத்து வருவதாகவும் அதிமுகவில் சட்டமன்றத்தில் ஆண்மையுடன் பேசக்கூடிய ஒருவர் கூட இல்லை என கூறினார்.

அதிமுகவில் ஆண்மை உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை என என நாயனார் நாகேந்திரன் பேசியது கட்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் அதிமுக தொண்டர்கள் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையான எதிர்ப்புகளை தெரிவித்தனர்.

English summary

Sellur Raju, a former ADMK minister and Madurai district secretary, had said that the BJP should convene a crow crowd and the AIADMK has a policy crowd. BJP state vice-president Karu Nagarajan has retaliated against him.