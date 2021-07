இத்தோடு நிறுத்திக்கங்க.. இல்லாவிட்டால்.. சூர்யாவிற்கு எதிராக அடுத்த லெவலுக்கு போன பாஜக!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மாணவர்களை குழப்பும் வகையில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக உண்மைக்கு மாறான தகவல்களை சூர்யா பரப்புகிறார் என்றும், இத்துடன் நிறுத்திக்கொள்ளாவிட்டால் அவர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சூர்யாவிற்கு எதிராக பாஜக இளைஞரணி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சூர்யா மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி கொள்கை நீட் தேர்வு , ஒளிப்பதிவு சட்டத் திருத்தம் போன்றவற்றுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகிறார். இதனால் கோபம் அடைந்த பாஜகவினர் அவருக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகிறார்கள்.

சரத்குமார் 2015 இல் செய்த தரமான சம்பவம்.. 6 ஆண்டுகள் கழித்து வைரல்..

பாஜகவை குறிவைத்து சூர்யா செயல்படுவதாவும் அவர்கள் சந்தேகின்ன்றனர். நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தமிழகத்தில் பலமாக இருந்தாலும், மற்ற எந்த நடிகரோ, அல்லது அரசியல் கட்சி தலைவர்களோ சூர்யாவை போல் கோபமாக கருத்துக்களை வெளியிடவில்லை.

English summary

A resolution has been passed at the BJP youth meeting against Surya saying that Surya is spreading untrue information against NEET exam to confuse the students and if he does not stop with this, appropriate action will be taken against him.