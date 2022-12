லண்டனுடன் கைகோர்க்கும் தமிழக அரசு! செங்கல்பட்டில் ரூ.300 கோடி செலவில் பிரம்மாண்ட தாவரவியல் பூங்கா!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு லண்டன் கியூவில் உள்ள ராயல் தாவரவியல் பூங்காவுடன் இணைந்து, ரூ.300 கோடி செலவில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தாவரவியல் பூங்கா அமைக்கவுள்ளது.

அரிய, அழிந்துவரும் தாவர இனங்கள் உட்பட தமிழ்நாட்டின் பூர்வீக தாவர வகைகளை பாதுகாத்து, தாவரவியல் பூங்கா பொழுதுபோக்கு மையமாகவும் மற்றும் சூழல்-சுற்றுலா மையமாகவும் உருவாக்கப்படவுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

The Tamil Nadu government will set up a botanical garden in Chengalpattu district at a cost of Rs 300 crore in collaboration with the Royal Botanic Gardens at London Kew.