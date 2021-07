ஊரடங்கு தளர்வு.. சென்னையிலிருந்து ஓடத் தொடங்கின பஸ்கள்.. பயணிகளுக்கு நிபந்தனைகள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஊரடங்கு உத்தரவில் இன்று முதல் கூடுதல் தளர்வுகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் பஸ்கள் இயக்கப்பட ஆரம்பித்துள்ளன.

50% பயணிகளுடன், முக கவசம் கட்டாயம் என்ற அறிவிப்புடன் இந்த பஸ் சேவை ஆரம்பித்து செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் இன்று முதல் கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வெளிமாவட்டங்களுக்கு செல்ல கூடிய அனைத்து விதமான பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

போலாம் ரைட்.. நாளை காலை 6 மணி முதல்.. சென்னையிலிருந்து 200 பஸ்கள்.. கிருமிநாசினியுடன் ஏற்பாடு செம!

English summary

With the additional relaxation of the lock down order coming into effect from today, buses have started plying from the Chennai, Koyambedu bus terminus to various districts. With 50% of passengers, the bus service has been operating since the announcement of the mandatory face shield.