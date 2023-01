திமுகவுடன் தொடர்பா? அண்ணாமலையால் நிரூபிக்க முடியுமா? மீண்டும் மீண்டும் சீறும் காயத்ரி ரகுராம்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நான் திமுகவுடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதாக கூறும் அண்ணாமலை, அதனை நிரூபிக்க தயாரா என்று முன்னாள் பாஜக நிர்வாகி காயத்ரி ரகுராம் சவால் விடுத்துள்ளார். அதேபோல் கடைசி வரை தான் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அண்ணாமலை பதிலளிக்கவில்லை என்று காயத்ரி ரகுராம் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவின் மாநில தலைவராக இருந்தவர் நடிகை காயத்ரி ரகுராம். இவர் கட்சிக் கட்டுப்பாட்டை மீறி கட்சிக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி 6 மாதத்துக்கு இடைநீக்கம் செய்யப்படுவதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து பாஜகவில் இருந்து விலகுவதாக நடிகை காயத்ரி ரகுராம் அறிவித்தார். திருச்சி சூர்யா சிவாவைத் தொடர்ந்து காயத்ரி விலகிய நிலையில், சூர்யா சிவாவை போலவே காயத்ரி ரகுராம் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார்.

பாட்ஷா பாரு, பாட்ஷா பாருனு போஸ்டர் அடிக்கிறாங்க.. பாஜக அண்ணாமலையால வளரவில்லை.. காயத்ரி ரகுராம்

English summary

Former BJP functionary Gayatri Raghuram has challenged Annamalai to prove that he has links with DMK. Similarly, Gayathri Raghuram has criticized Annamalai for not responding to the allegations made by her till the end.