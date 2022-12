மதுபோதையில் அசுர வேகம்..தடுப்புச்சுவரில் மோதி நொறுங்கிய கார்..ஐடி பெண் ஊழியர் பலி.. சென்னையில் சோகம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: வார விடுமுறை நாளில் லாங் டிரைவ் செல்வதற்காக காரில் மதுபோதையில் மின்னல் வேகத்தில் ஐடி ஊழியர்கள் 4 பேர் சென்றுள்ளனர். இவர்கள் சென்ற கார் பள்ளிக்கரணை அருகே விபத்தில் சிக்கியது. இதில் இளம் பெண் ஒருவர் பரிதாபமாக பலியானார்.

சென்னையில் உள்ள ஐடி நிறுவனங்களின் வெளி மாவட்டம் மற்றும் வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த என்ஜினீயர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

ஐடி ஊழியர்கள் வார விடுமுறை நாட்களில் ஈசிஆர் சாலையில் தங்கள் கார்களில் பறப்பது சென்னையில் வாடிக்கையான ஒன்றாகவே உள்ளது.

English summary

A car traveling on Pallikaranai road in Chennai collided with a barricade and had an accident. A female IT employee in the car was killed. 3 others were seriously injured.