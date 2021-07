சென்னை தலைமை செயலகத்தில் வாகன நிறுத்தமிடத்தில் திடீரென பற்றி எரிந்த கார்.. பரபரப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை கோட்டையில் உள்ள தலைமை செயலகத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார் தீடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததால் புகை மண்டலமாக மாறியது.

இதையடுத்து தகவல் அறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் காரில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைத்தனர். தீ பற்றி எரிந்த கார் அங்கு பணி புரியும் ஊழியர் ஒருவருக்கு சொந்தமானது என்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை கோட்டையில் தலைமைச் செயலகம் அமைந்துள்ளது. இங்கு தான் முதல்வரின் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. பெரும்பாலன அரசு அலுவலகங்களின் தலைமை நிலையங்கள் இங்கு தான் அமைந்துள்ளது.

English summary

The car parked at home Secretariat in Chennai Fort suddenly caught fire and turned into a smoke zone. Firefighters rushed to the scene and extinguished the blaze. Preliminary investigations have revealed that the car that caught fire belonged to an employee who worked there.