தண்ணீரில் மூழ்கும் என அச்சம்.. வேளச்சேரி மேம்பாலத்தில் கார்களை வரிசையாக நிறுத்தி உரிமையாளர்கள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை வேளச்சேரியில் மழைநீர் தேங்கி உள்ளதால், ஏராளமான கார் ஓட்டிகள் தங்கள் கார்களை வெள்ளத்தில் இருந்து பாதுகாக்க, வேளச்சேரி மேம்பாலத்தில் கார்களை நிறுத்தி உள்ளனர்.

சென்னையில் நேற்றிரவு முதல் தொடர்ந்து பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழைநீர் பெருமளவில் தேங்கிக் கிடக்கின்றது. குறிப்பாக சென்னை பகுதியானது தாழ்வான பகுதியாக இருப்பதால் லேசான மழை பெய்தாலே வெள்ளக்காடாக மாறி விடுகிறது.

சென்னையில் நேற்று இரவு பெய்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு சாலைகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கி உள்ளன. சாலைகள் குளம் போல் பல இடங்களில் காணப்படுகின்றன. சென்னையின் முக்கிய சுரங்கப்பாதைகள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன. மாம்பலத்திலிருந்து தியாகராய நகருக்கு செல்லக்கூடிய துரைசாமி சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் அவ்வழியே போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிரேக் ஓவர்.. காலையில் வடசென்னை.. இப்போது தென் சென்னை.. வெளுக்கும் மழை.. வெதர்மேன் போஸ்ட்

English summary

Due to the stagnant rain water in Chennai Velachery, many motorists have parked their cars on the Velachery flyover to protect their cars from floods.