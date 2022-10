எல்லாம் நாடக அரசியல்.. ஆர்எஸ்எஸ் தலைவரா இருந்துகிட்டு இப்படி பேசுறீங்களே? விளாசிய திருமாவளவன்!

Chennai

சென்னை: நாடு முழுவதும் தீண்டாமை கொடுமைகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தின் தலைவர் மோகன் பகவத் சாதி குறித்து சமீபத்தில் பேசியிருந்தது பெரும் அரசியல் கவனிப்பை பெற்றிருந்தது.

சாதிகள் என்பது மதத்தின் உட்பிரிவுகள் என்றும், தீண்டாமை வன்கொடுமை சாதியின் அடிப்படையிலேயே நிகழ்கிறது என்பதால் சாதியை ஒழிக்க வேண்டுமெனில் அதன் வேராக இருக்கும் மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என இந்தியாவில் பல சீர்திருத்தவாதிகள் கூறியுள்ளனர்.

இவ்வாறு இருக்கையில் சாதி குறித்து மோகன பகவத் பேசிய கருத்திற்கு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சைவத்திற்கும், வைணவத்திற்கும் நடந்த யுத்தத்தின் உருவகம்தான் ராமாயணம்.. திருமாவளவன் கருத்து!

Mohan Bhagwat recently said, “Caste and Varna are dead issues. We should forget them and move on," he said. Various political parties have also registered their opposing views to this. In this case, VCK leader Thirumavalavan said, "Caste should not be forgotten. It should be destroyed."