சென்னை ஏடிஎம்மில் சென்சாரை விரல்கள் மூலம் தடை செய்து பணத்தை எப்படி எடுத்தார்கள்.. சிசிடிவி காட்சி

சென்னை: ஏடிஎம் கார்டுகளைக்கொண்டு சென்சாரை விரல்கள் மூலம் தடை செய்து பணத்தை எப்படி கொள்ளையர்கள் எடுத்தார்கள் என்பது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது.

சென்னையில் உள்ள எஸ்பிஐ ஏடிஎம்களில் நூதன முறையில் சுமார் 48 லட்சம் ரூபாய் திருடப்பட்டிருக்கிறது. எப்படி திருடினார்கள் என்பது தான் பெரிய திகைப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை ராமாபுரம் வள்ளுவர் சாலையில் எஸ்பிஐ வங்கி ஏடிஎம் செயல்படுகிறது. இங்கு, வங்கி மேனேஜர் முரளிபாபு 2 தினங்களுக்கு முன்பு சென்று கணக்கை சரிபார்த்திருக்கிறார். அப்போது, டெபாசிட் மெஷினில் இருந்து ரூ1.50 லட்சம் கணக்கில் வராமல் மாயமாகி இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்3

