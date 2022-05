கொருக்குப்பேட்டை கொடுமை.. 19 வயது இளைஞரை 40 முறை வெட்டிய ரவுடிகள்.. கண்டுகொள்ளாமல் கடந்த பொதுமக்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை கொருக்குப்பேட்டையில் போதை மாத்திரை வாங்கித் தருவதில் ஏற்பட்ட பிரச்னையில் 19 வயது இளைஞரை ரவுடிகள் கொடூரமாக வெட்டிச் சென்ற சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், கொலை நடந்தபோது அப்பகுதியில் நடந்து சென்ற நபர் ஒருவர், ஒன்றுமே நடக்காதது போல் சாதரணமாக கடந்து சென்ற காட்சிகளும் பதிவாகியுள்ளது.

கொருக்குப்பேட்டை ஹரிநாராயணபுரத்தை சேர்ந்தவர் ராகுல் அதே பகுதியில் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகளை விற்பனை செய்து வந்துள்ளார்.

கடந்த 15ம் தேதி இவரை சந்தித்த 3 பேர், தங்களுக்கு போதை மாத்திரை வேண்டும் என 24 ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை ராகுலிடம் கொடுத்துள்ளனர். ஆனால், அவர்களுக்கு போதை மாத்திரை வாங்கி தராமல் அலைக்கழித்துள்ளார்.

English summary

CCTV footage of a 19-year-old boy being brutally hacked to death by rowdies over a drug deal in Korukkupettai in Chennai has come as a shock, as has footage of a man walking in the area at the time of the murder, as if nothing had happened.