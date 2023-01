'காக்கா முட்டை' பட பாணியில் கொள்ளை.. திருடனை பிடிக்க முயன்று வாலிபர் பலி..சென்னை ரயிலில் அதிர்ச்சி

Chennai

சென்னை: ரயிலில் படிக்கட்டில் இருந்து செல்போன் பார்த்தபடி சென்ற பயணியை தாக்கி கொள்ளையன் செல்போன் பறித்து சென்றுள்ளான். கொள்ளையனை பிடிக்க முயற்சித்த போது ரயில் தண்டவாளத்தில் இருந்து தவறி விழுந்து வடமாநில இளைஞர் பலியானார். காக்கா முட்டை பட பணியில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து வரும் ரயில்களும் சென்ட்ரலை நோக்கி செல்லும் ரயில்களும் சிக்னல் காரணமாக கொருக்குப் பேட்டை பகுதியில் மெதுவாக செல்வது வழக்கம்.

ரயில்கள் மெதுவாக செல்வதை தங்களுக்கு சாதமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் அப்பகுதியை சேர்ந்த கொள்ளையர்கள் மற்றும் சமூக விரோதிகள் ரயிலில் படியில் நின்று பயணம் செய்யும் பயணிகளிடம் இருந்து செல்போனை பறிக்கும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து வருகின்றன.

A robber attacked a passenger who was looking at his cell phone from the stairs of the train and stole his cell phone. While trying to catch the robber, a young man fell from the railway tracks and died. This incident which took place during the shooting of Cuckoo's Egg has caused a great shock.