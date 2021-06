அமைச்சர் சொன்ன குட்நியூஸ்.. தமிழகத்தில் 2 நாளில் குறைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் விலை.. எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சிமெண்ட் விலை கடந்த 2 நாட்களில் ஒரு மூட்டைக்கு 55 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, அனைத்து கட்டுமானப் பொருட்களின் விலையை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்,

சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கும் நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் போது பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன், கட்டுமானப்பொருட்களின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவதாக தெரிவித்தார்.

அதற்கு பதில் அளித்து பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, சிமெண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை கடந்த ஆட்சி முதலே படிப்படியாக அதிகரித்து வந்தது. கடந்த மார்ச்சில் 420 ரூபாய் ஆக இருந்த சிமெண்ட் 490 ரூபாய் வரை உயர்ந்தது.

அலறிய இளம்பெண்.. ஆணியாலேயே குத்திய கொடூரம்.. கொடூர கொலையா.. விஸ்மயாவின் கணவர் போலீஸில் சரண்..!

English summary

Minister Thangam thennarasu said that Cement price cut by Rs 55 in two days in Tamil Nadu. also Reduction in the price of tmt Iron rods.