முதல்வர் ஸ்டாலின் மட்டுமில்லை.. குடும்பத்தின் முக்கியஸ்தர்களும் துபாயில்! உன்னிப்பாக கவனிக்கும் பாஜக

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: முதல்வர் ஸ்டாலின் மட்டுமின்றி, அவரது குடும்பத்தாரும், திமுக கட்சியினர் சிலரும் துபாய் சென்றுள்ளதால் மத்திய உளவு அமைப்புகள் இந்த சுற்றுப் பயணத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன.

நான்கு நாள் அரசுமுறைப் பயணமாக சிறப்பு தனி விமானத்தில் துபாய் சென்றிருக்கிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின். இந்த அரசுமுறை பயணத்தில் அரசு அதிகாரிகள் மட்டுமல்லாமல் ஸ்டாலினின் குடும்பத்தினரும் தனி விமானத்தில் சென்றிருக்கிறார்கள்.

அவர்கள் யார் யார் என்பது பற்றித்தான் அரசியலில் பரபரப்பாகப் பேசப்படுகிறது.

ஐக்கிய அரபு அமீரக அமைச்சர்களுடன் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை! ராஜமரியாதை அளித்து வரும் துபாய் அரசு!

English summary

MK Stalin Dubai today news: The Central Intelligence Agency is closely monitoring the visit of CM MK Stalin, as he and his family members have visited Dubai.