மக்களே அலார்ட்.. சென்னை உள்பட 15 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு மழைக்கு வாய்ப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு தமிழகத்தில் சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட 15 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த வாரத்தில் சில தினங்களாக தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்தது.

அதனை தொடர்ந்து சில நாட்களாக நாட்களாக பெரிதாக மழை பெய்யவில்லை. ஒருசில இடங்களில் மட்டும் மிதமான மழை பெய்து வந்தது.

1,2,3,4.. வந்தாச்சு புது அறிவிப்பு.. இன்று முதல் 4 நாட்களுக்கு செம்ம மழை இருக்காம்.. ஹேப்பி

English summary

Chance of rain for next 3 hours in 15 districts including Chennai, Tiruvallur for the next 3 hours, according to the Meteorological Department.