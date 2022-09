ஒரே இடத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் மாற்றம்! பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி!

Chennai

சென்னை: ஒரே இடத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் ஊழியர்களை மாற்ற பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இதன் மூலம் ஊழியர்கள் மத்தியில் புதிய உத்வேகம் கிடைக்கக் கூடும் என்றும் புது இடம் புது ஊர் என்ற அடிப்படையில் பணிகள் சுணக்கமின்றி நடைபெறலாம் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கவுன்சிலிங் மூலம் இடம் மாறுதலை கொண்டு வர பள்ளிக்கல்வித்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதால் இடைத்தரகர்கள் கலக்கம் அடைந்துள்ளனர்.

School Education Department has taken action to transfer employees who have been working in the same place for more than 3 years.