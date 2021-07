'ஏமாற்றுவது, கட்சி மாறுவது எல்லாம் அரசியலில் சாகஜமப்பா..' காங்கிரசின் டி.கே சிவக்குமார் பளீச்

Chennai

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து பாஜகவுக்குச் சென்ற எம்எல்ஏக்களை மீண்டும் அழைக்கும் வகையில், கட்சி மாறுவது எல்லாம் அரசியலில் சகஜம் என்று கர்நாடக மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் டி.கே.சிவக்குமார் பேசியுள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலத்தில் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

இதையடுத்து காங்கிரஸ் மற்றும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் இணைந்து அங்கு ஆட்சியை அமைத்தது. இருப்பினும், இந்த ஆட்சி சில மாதங்கள் வரை மட்டுமே அங்கு நீடித்தது.

English summary

Karnataka Congress chief DK Shivakumar says cheating is a common phenomenon that happens in politics. few years back, 17 congress MLAs toppled the JDS-Congress coalition government by switching over to the BJP.