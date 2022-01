சென்னையில் கொரோனா கோரத்தாண்டவம்.. எச்சரிக்கை மணி அடிக்கும் விஜயானந்த்தின் டேட்டா.. நீங்களே பாருங்க

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிவேகமாக சென்று வருகிறது. கடந்த மாத தொடக்கத்தில் பாதிப்பு 700-க்குள் இருந்த நிலையில் தற்போது 1700-ஐ கடந்து விட்டது. ஓமிக்ரான் வைரஸ் வந்த பிறகு தமிழகத்தில் பாதிப்பு கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.

அதுவும் தலைநகர் சென்னையில் தினம்தோறும் கொரோனா பாதிப்பு இரட்டிப்பாகி வருகிறது. அதாவது தமிழ்நாட்டின் மொத்த பாதிப்பில் சென்னையில் மட்டும் 50%-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் உள்ளன.

English summary

The incidence of corona in Chennai is doubling daily. That is, Chennai alone accounts for more than 50% of the total impact of Tamil Nadu. covid 19 Data Analyst Vijayanand has sounded the alarm bell for the people of Chennai by clearly explaining the current situation in Chennai through a map