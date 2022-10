ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் அமைச்சர்கள் தூக்கம் இல்லாமல் தவித்திருப்பார்கள்.. சொல்வது டிடிவி தினகரன்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛தமிழக முதல்வராக உள்ள ஸ்டாலின் தூக்கம் வராமல் தவிப்பதாக பேசி உள்ளார். ஆனால் ஜெயலலிதா இருந்திருந்தால் அமைச்சர்கள் தான் தூக்கம் இன்றி தவித்து இருப்பார்கள்'' என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் பேசினார்.

தமிழகத்தில் சொத்துவரி, மின்கட்டண உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டித்தும், திமுக அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் சென்னையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.

அதன்படி இன்று தமிழகம் முழுவதும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது திமுக அரசுக்கு எதிராக கோஷமிடப்பட்டது. மேலும் சொத்து வரி, மின்கட்டணம் உயர்த்த மாட்டோம் எனக்கூறி பொதுமக்களை ஏமாற்றி விட்டதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

English summary

Stalin, who is the Chief Minister of Tamil Nadu, has said that he is suffering from sleeplessness. But if Jayalalithaa had been there, the ministers would have been suffering without sleep," said AAMUK General Secretary TTV Dhinakaran.