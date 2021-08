சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக்கடன்: சென்னை மாநகராட்சி ஆலோசனை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு வங்கிக்கடன் வழங்க சென்னை மாநகராட்சி ஆலோசனை செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பு:

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு வங்கி கடன் வழங்குவது குறித்து தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மற்றும் வங்கி அலுவலர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டம் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி தலைமையில் ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

English summary

Chennai Corporation has advised to provide bank loans to roadside traders. The consultative meeting was held at the Ribbon Building premises under the chairmanship of Metropolitan Corporation Commissioner Kagandeep Singh Bedi