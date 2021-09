சென்னை தாம்பரம் அருகே வாலிபர் தலை துண்டித்து கொலை.. வீட்டின் முன் தலையை வீசிய கும்பல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை தாம்பரம் அருகே வாலிபரின் தலையினை துண்டித்து கொலை செய்து விட்டு வீட்டின் முன்பு மர்ம நபர்கள் வாசலில் வீசி சென்ற சென்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மீதமுள்ள உடலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். முன் விரோதம் காரணமாக கொலை செய்யபட்டாரா என்று விசாரனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த சோமமங்கலம் எருமையூர் அருகே இரவு அப்பகுதியில் உள்ள வீட்டு வாசலின் முன்பு வாலிபர் ஒருவரின் தலை மட்டும் துண்டிக்கபட்டு வீசபட்டு கிடந்தது.

இதை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் சோமங்கலம் காவல் நிலையதிற்க்கு தகவக் அளித்தனர். சம்பவ இடத்திற்க்கு வந்த போலீசார் துண்டிக்கப்பட்ட தலையினை கைப்பற்றி மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

The incident where a teenager was beheaded near Tambaram in Chennai and left behind by mysterious persons in front of the house has caused shock.