தமிழக பாஜகவின் ரைட் ஹேண்ட்.. ஐடி விங் தலைக்கு “செக்” -அக்டோபர் வழக்கு! நாளை விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி முத்துராமலிங்க தேவர் குருபூஜைக்காக பசும்பொன் வருவதாகவும், ஆனால் அவருக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பாஜக தொழில்நுட்ப பிரிவு மாநில தலைவர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சம்மன் அனுப்பி இருக்கிறார்கள்.

பாஜகவை சேர்ந்தவர் நிர்மல் குமார். தமிழ்நாடு பாஜகவில் துடிப்போடு செயல்பட்டு வரும் துறையாக பார்க்கப்படும் ஐடிவிங்கின் மாநில தலைவராக இவர் இருந்து வருகிறார்.

பிரதமர் மோடி, அமித்ஷா, ஜே.பி.நட்டா உள்ளிட்ட பாஜகவின் தேசிய தலைவர்கள் தொடங்கி அண்ணாமலை, எல்.முருகன், வானதி சீனிவாசன் வரை பலரது கருத்துக்களையும் பாஜகவின் சமூக வலைதள பக்கங்களில் உடனுக்குடன் பகிர்ந்து வருகிறார்.

The Central Crime Branch police have summoned CTR Nirmal Kumar, who is State President of BJP Technical Unit, who posted on social media that Prime Minister Narendra Modi is coming to Pasumbon for Muthuramalinga Devar Guru poojai, but he has no security in Tamil Nadu.