சூழ்ந்த வெள்ளம்.. உடனே ஓடி வந்த அமைச்சர் சேகர் பாபு.. ஆதரவற்றோர் இல்ல குழந்தைகள் பத்திரமாக மீட்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னையில் காப்பகம் ஒன்றில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்த நிலையில், அரைமணி நேரத்தில் அமைச்சர் சேகர்பாபு அந்த குழந்தைகளை மீட்டு திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைத்துள்ளார் . இதற்கு காப்பகம் தரப்பில் நன்றிகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

சென்னை நகரில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக பல பகுதிகளிலும் வெள்ள நீர் தேங்கியுள்ளது. வீடுகளுக்குள்ளும் தண்ணீர் புகுந்ததால் மக்கள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர். முதல்வர் முக ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள் சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் நேரில் ஆய்வு செய்து மக்களுக்கு உரிய உதவிகளை செய்து வருகின்றனர்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடிபழனிசாமி இன்று வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் நேரில் ஆய்வு செய்தார். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தைப் போல அல்லாமல் தற்போது முதல்வர் நேரடியாக உடனடியாக களத்துக்கு வந்திருப்பதால் மீட்பு பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன என்று அமைச்சர்கள் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

English summary

Chennai flood: In half an hour, Minister Sekar Babu rescued the children and kept them in the wedding hall after a flood in an archive in Chennai.