சென்னை வெள்ள பாதிப்பு பற்றி தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு! காரணம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மழை வெள்ள பாதிப்புகளை சீராக்க தமிழக அரசும், சென்னை மாநகராட்சியும் நடவடிக்கைகைள் எடுத்துவருவதாக குறிப்பிடுள்ள சென்னை உயர் நீதிமன்றம், அந்த பணிகளை செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளதுடன், தாமாக முன்வந்து வழக்கை எடுக்கவும் மறுத்துவிட்டது.

சென்னையில் மழை வெள்ள பாதிப்புகள் கடுமையாக உள்ளதாகவும், உயர்நீதிமன்றம் பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்தும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை என்றும் எனவே உயர்நீதிமன்றம் தலையிட்டு தானாக முன்வந்தது வழக்கு தொடரவேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணமூர்த்தி முறையீடு செய்தார்.

தலைமை நீதிபதி சஞ்ஜிப் பானர்ஜி, நீதிபதி ஆதிகேசவலு அமர்வு முன்னிலையில் இந்த மனு இன்று பரிசீலிக்கப்பட்டது.

English summary

Chennai flood: The Chennai High Court has said that the Tamil Nadu government and the Chennai corporation are taking steps to mitigate the effects of the floods, and refused to take up suo moto case.