அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு தள்ளுபடி.. சென்னை ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு!

சென்னை : அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

2016ல் திருச்செந்தூர் தொகுதியில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் வெற்றியை எதிர்த்து ராம்குமார் ஆதித்தன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

5 ஆண்டுகால பதவி காலம் முடிந்துவிட்டதால் வழக்கை தொடர்ந்து நடத்த எந்தவித முகாந்திரமும் இல்லை எனத் தெரிவித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.

English summary

Chennai High Court has dismissed the election case against Minister Anita Radhakrishnan. Chennai HC stated that there was no reason to pursue the case as the five-year term had expired.