கொரோனா கிருமி நாசினி, மாஸ்க் கொள்முதலில் பெரும் ஊழலா?.. நடவடிக்கை எடுக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஓமலூர் பஞ்சாயத்தில் கொரோனா நிவாரண நிதியில் கிருமிநாசினி, முக கவசம், கையுறைகள் வாங்கியதில் ஊழல் நடந்துள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய ஊரக வளர்ச்சி துறை செயலாளருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பஞ்சாயத்து ஒன்றிய கவுன்சிலர் சிவஞானவேல் தாக்கல் செய்த மனுவில் கூறியிருந்ததாவது:-

English summary

The Chennai High Court has directed the Rural Development Secretary to look into whether there was any corruption in the purchase of disinfectant, face shields and gloves from the Corona relief fund in Omalur panchayat