தியேட்டர்களில் அதிக விலைக்கு விற்கப்படும் உணவுப்பொருட்கள்.. அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் குடிநீர் வசதிகள் மற்றும் சுகாதாரமான கழிப்பறை வசதிகள் உள்ளனவா? என்பது குறித்து அடிக்கடி ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள எஸ் 2 ஸ்பெக்ட்ரம் மாலில் உள்ள திரையரங்கில், வாட்டர் பாட்டில்கள் குளிர்பானங்கள், உணவு பொருட்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விற்பனையை விலையை விட அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக பெரம்பூரை சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

Do theaters across Tamil Nadu have drinking water facilities and hygienic toilet facilities? The Chennai High Court has ordered the Tamil Nadu government to conduct frequent inspections on the issue