நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு எதிரான அவதூறு வழக்குக்கு இடைக்கால தடை.. உயர்நீதிமன்றத்தில் பரபர வாதம்

சென்னை: தன் மீது தொடரப்பட்ட அவதூறு வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி நடிகர் விஜய்சேதுபதி தொடர்ந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நடிகர் விஜய்சேதுபதி மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது

சென்னை சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்த மகாகாந்தி மருத்துவ பரிசோதனைக்காக மைசூர் செல்வதற்காக நவம்பர் 2ஆம் தேதி இரவு பெங்களூர் விமான நிலையத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதியை எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்தபோது, அவரின் சாதனைகளை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்ததாக கூறியிருந்தார்.

ஆனால் தனது வாழ்த்துகளை ஏற்க மறுத்த விஜய் சேதுபதி பொதுவெளியில் தன்னை இழிவுபடுத்தி பேசியதுடன், தன்னையும் தனது சாதியையும் பற்றி தவறாக பேசியதாக சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார்.

English summary

Chennai High Court has ordered an interim stay on the trial of actor Vijay Sethupathi in the ongoing defamation case against him.