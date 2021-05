ரேஷன் கடைகளில் ஆளும் கட்சி சின்னத்திற்கு தடை.. அரசியல் நிகழ்ச்சியாக மாற்றாதீர்கள்- சென்னை ஹைகோர்ட்

Chennai

சென்னை: கொரோனா நிவாரண நிதியாக 4,000 ரூபாய் வழங்கும் நிகழ்ச்சியை, அரசியல் நிகழ்வாக மாற்றக் கூடாது எனவும், ரேஷன் கடைகளில் ஆளுங்கட்சி சின்னம் இடம் பெறக் கூடாது எனவும் தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த அதிமுகவை சேர்ந்த தேவராஜ் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், கடந்த ஜனவரி மாதம் முந்தைய அதிமுக அரசால் நியாய விலை கடைகளில் பொங்கல் பரிசாக 2500 ரூபாய் வழங்கிய போது, அதற்கான டோக்கன்களை அரசியல் கட்சியினர் வழங்க கூடாது எனவும், நியாய விலை கடைகளில் கட்சி சார்பில் பதாகை வைக்க கூடாது எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

தமிழகத்தில் தளர்வுகளற்ற முழு ஊரடங்கு.. காய்கறி & மாளிகை கடைகளுக்குகூட தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன்?

இந்த உத்தரவை மீறும் வகையில் தற்போது கொரோனா நிவாரண நிதி 2,000 ரூபாய் வழங்கும் நிகழ்வுகளில் திமுகவினர் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

The Chennai High Court has ordered the Tamil Nadu government not to turn the Rs 4,000 crore corona relief fund into a political event and not to place the ruling party's logo on ration shops.