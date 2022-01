ஆன்லைன் கிளாசில் பாலியல் தொல்லை.. ஆசிரியர் ராஜகோபலான் மீதான் குண்டாஸ் ரத்து -உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Chennai

சென்னை : ஆன்லைன் வகுப்பில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக, சென்னை கே.கே.நகரில் உள்ள பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலனை குண்டர் சட்டத்தில் சிறையிலடைத்த உத்தரவை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை கே.கே.நகரில் உள்ள பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளியில், வணிகவியல் ஆசிரியராக பணியாற்றியவர் ராஜகோபாலன். இவர், அங்கு பயின்ற மாணவிகளுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பின்போது, பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக புகார் எழுந்து புகைப்படம் வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆசிரியர் பணியின் போது கண்ணியக்குறைவாகவும், ஆசிரியர் பணிக்கே கலங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்ட ராஜ கோபாலனுக்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்த நிலையில், அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் கோரிக்கைகள் எழுந்தன.

English summary

Sexual harassment of students in an online class Rajagopalan a school teacher in KK Nagar, Chennai, The Chennai High Court has quashed the order made under the goondas Act.