ரவுடிகள் அட்டகாசத்தை ஒடுக்க புது ஐடியா.. பக்கா பிளான் போடும் சென்னை போலீஸ்! எழுதிக் கொடுத்த 454 பேர்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில், குற்ற சம்பங்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் கண்டறியப்பட்டால் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர் சங்கர் ஜிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னையில் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். தொழில்புரிய மற்றும் பொருள் ஈட்டுவதற்காக பலர் கிராமங்களில் இருந்து நகரான சென்னைக்கு புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

ஆனால் தற்போது சென்னையில் ஒருபுறம் போதைமாத்திரைகள் உள்ளிட்ட போதப்பொருள் விற்பனை அதிகரித்து வருவதாலும், மறுபுறம் ரவுடிகளின் அட்டகாசம் அதிகரித்து வருவதாலும் சென்னை மக்கள் அச்சத்தில் இருந்து வருகின்றனர்.

English summary

Chennai Corporation Councilor Shankar Jiwal has said that strict action will be taken against those found involved in crime.