அடேங்கப்பா.. சென்னையில் 5 நாட்களில் இயல்பை விட 491% அதிகம் பெய்த மழை!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: வங்கக்கடலில் தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் நாளை புதிய குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், கடந்த 5 நாட்களில் சென்னையில் இயல்பை விட 491 சதவீதம் அதிகம் மழை பெய்துள்ளது என்று கூறியுள்ளது.

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் இன்று அளித்த பேட்டியில் இதுகுறித்து கூறியதாவது:

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. 24 இடங்களில் கன மழை பதிவாகியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சுருளக்கோட்டில், அதிகபட்சமாக 15 சென்டி மீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளது.

English summary

In the last 5 days, Chennai received 491 percent more rain than normal. For Chennai, light to moderate rain is expected in some parts of the country for the next two days says weather man.