காதலன் வீட்டில் ரகளை..விசாரணைக்கு போன போலீஸ் கையை கடித்து பெண் அட்டகாசம்..சென்னையில் அதிர்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காதலன் வீட்டில் தகராறு செய்த பெண் விசாரணைக்கு சென்ற போலீசின் சட்டையை கிழித்து கையை கடித்து வைத்த சம்பவம் சென்னையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காவலரின் கையை கடித்து வைத்த பெண்ணின் பெயர் செல்வி என்பதாகும். புதுவண்ணாரப்பேட்டை பூணடிதங்கமாள் தெரு பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இவர் வடசென்னை திருவொற்றியூர் எஸ் பி கோவில் பகுதியில் வசித்து வரும் தேவேந்திரனை காதலித்தார்.

தனியார் வங்கி ஊழியரான தேவேந்திரனும் செல்வியும் கடந்த வருடமாக காதலித்து வந்த நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் 17 அன்று இருவருக்கும் திருமணம் நிச்சயம் செய்யப்பட்டது.

English summary

Chennai was shocked when a policeman who went to investigate a woman who had a dispute at her boyfriend's house tore off her shirt and bit her hand. The police arrested the woman and put her in jail.