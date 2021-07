சினிமாவில் நடிகை.. கோடம்பாக்கம் வந்து சீரழிந்த இளம் பெண்.. ஆண் நண்பர் செய்த பகீர்.. திடுக் தகவல்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சினிமாவில் நடிகை வாய்ப்பு வாங்கி தருவதாக கூறி, நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்த ஆண் நண்பர் மீது நடவடிக்கை கோரி, இளம் பெண் ஒருவர் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் சென்னையில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் லாவண்யா (24) (பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). சிறு வயதில் இருந்தே சினிமாவில் நடித்து பெரிய நடிகையாக வர வேண் டும் என்ற ஆசை இருந்ததால், தனது நண்பர்கள் மூலம் சென்னைக்கு வந்துள்ளார், பின்னர், சாலிகிராமம் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றில் தங்கி, சினிமா வாய்ப்பு தேடி வந்துள்ளார்.

English summary

The young woman complained, demanding action against the male friend who raped her along with friends, claiming that the actress opportunity in the cinema.