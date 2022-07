"இது ஆன்மிக பூமி.." பிரதமர் மோடியை வரவேற்க சென்னையில் பாஜகவால் நிறுவப்பட்ட பிரமாண்ட சாமி சிலைகள்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் துவக்க விழாவில் பங்கேற்க இன்று மாலை சென்னை வரும் பிரதமர் மோடியை வரவேற்கும் வகையில் பாஜக சார்பில் பிரமாண்டமான சாமி சிலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்த ஆண்டு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியானது தமிழ்நாட்டின் சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. இன்று துவங்கும் இந்த போட்டியானது ஆகஸ்ட் 10 வரை நடைபெற உள்ளது.

இதற்கான ஏற்பாடுகள் சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 180 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர்கள் மாமல்லபுரத்துக்கு வருகை புரிந்துள்ளனர். இந்த போட்டிக்கான துவக்க விழா இன்று சென்னையில் நடைபெற உள்ளது.

To welcome Prime Minister Modi who is coming to Chennai this evening to participate in the opening ceremony of the Chess Olympiad, the BJP has installed huge statues of deities.