"திமுக தமிழுக்கு என்ன செய்யவில்லை" ஜேபி நட்டாவுக்கு பதிலடி கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழுக்கு திமுக என்ன செய்தது என்று பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா கேள்விக்கு, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அண்மைக் காலமாக திமுக அரசு மீது அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும், விமர்சனங்களையும் வைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு வந்த பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா காரைக்குடியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றார்.

அந்த பொதுக்கூட்டத்தில் ஜேபி நட்டா பேசுகையில், திமுக என்றால் குடும்ப அரசியல், பணம், கட்டப் பஞ்சாயத்து என்று விமர்சித்தார். அதேபோல் மாநில உரிமைப் பற்றி பேசும் திமுக, இதுவரை தமிழ் மொழிக்காக என்ன செய்துள்ளது என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

எதே.. கட்டாத மதுரை எய்ம்ஸில் “ஆபரேசனா”? மீம் கிரியேட்டர்போல் ப.சிதம்பரம் கலாய் - நட்டா பற்ற வைத்த தீ

English summary

Chief Minister M. K. Stalin has responded to the question of BJP National President JP Natta about what DMK has done to Tamil Language.