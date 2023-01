உதயநிதியின் தந்தையாக மகிழ்ச்சி.. தலைவனாக பெருமை.. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக இளைஞரணி செயலியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், இளைஞரணியின் செயல்பாடுகளால் உதயநிதி தந்தையாக மகிழ்ச்சியடைவதாகவும், கட்சியின் தலைவனாக பெருமையடைவதாகவும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற இளைஞரணி நிகழ்ச்சியில் திமுக இளைஞரணிக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள செயலியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறை 2-யும் தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், நான் பிறந்த வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறேன். பிறந்த வீடு என்பதோடு, வளர்த்த வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறேன். இன்னும் சொல்லப் போனால், வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறேன். இளைஞரணியின் செயல்பாடுகளால் உதயநிதியின் தந்தையாக இருந்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். ஆனால் ஒரு தலைவனாக இருந்து பெருமைப்படுகிறேன் என்று பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin launched the DMK Youth Application. Speaking on the occasion, Chief Minister M.K.Stalin expressed his appreciation that Udhayanithi is happy as a father and proud as a party leader for the activities of the young wing Secretary.