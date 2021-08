முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்காக.. சூப்பர் உத்தரவு போட்ட ஸ்டாலின்.. ஆக்சனில் இறங்கும் அரசு இயந்திரங்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசுப் பணியிடங்களில் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார். தமிழக இளைஞர்களின் அரசு வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் போட்டித் தேர்வுப் பயிற்சி மையங்களின் செயல்பாடுகள், கட்டமைப்புகளை உயர்த்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அரசுப்பணி என்பது தமிழ் வழியில் படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. தமிழ்வழிக்கல்வி என்பது பெரும்பாலும் அரசு பள்ளிகளில் தான் கற்பிக்கப்படுகிறது என்பதால் அரசு பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுககாகவே தமிழ்வழிக்கல்வி என தனிஇடஒதுக்கீடே உள்ளது.

இதேபோல் மருத்துவ படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெற வேண்டும் என்பதற்காக தமிழகத்தில் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு மருத்துவ படிப்புகளில் உள்ளது. இந்நிலையில் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு அரசு பணியில் முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has advised that first generation graduates should be given priority in government jobs. He also directed the government officials to increase employment opportunities for Tamil Nadu youth and to upgrade the activities and structures of competitive examination training centers.