அதிகரிக்கும் நீர்நிலை மரணங்கள்! முதல்வர் ஸ்டாலின் கொடுத்த அட்வைஸ்! அதிகரிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆறு, குளங்களில் குளிக்கச் செல்லும் சிறுவர் சிறுமியர் மற்றும் இளைஞர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அனைவரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்ச மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில்," இன்று கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி வட்டம். கீழ் அருங்குணம் கிராமத்தில் உள்ள கெடிலம் ஆற்றங்கரையில் 7 சிறுமியர் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் நாம் அனைவருக்கும் மிகுந்த மனவேதனையை அளித்தது.

ஆறு, ஏரி மற்றும் குளங்கள் போன்ற நீர்நிலைகளில் குளிக்கச் செல்லும் சிறுவர் சிறுமியர் மற்றும் இளைஞர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடைபெற்று சம்பந்தப்பட்ட குடும்பங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் தீரா துயரில் ஆழ்ந்துவிடும் நிலையும் ஏற்பட்டு விடுகிறது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has appealed to all to pay attention to ensure the safety of children and youth bathing in the rivers and pools.