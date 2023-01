"17 முதல் 80 வயது வரை" ஒரே கொடி, ஒரே கொள்கை.. அதுதான் டி.ஆர்.பாலு.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

Chennai

சென்னை: 17 வயது முதல் 80 வயது கடந்தும் ஒரே கொடி, ஒரே இயக்கம், ஒரே கொள்கை பிடிப்புடன் டி.ஆர்.பாலு வாழ்ந்து வருவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். திமுக பொருளாளர் "பாதை மாறா பயணம்" புத்தகத்தை வெளியிட்டு பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், டி.ஆர்.பாலுவுடனான நட்பையும், அவரின் வளர்ச்சியை பேசியது கூட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றது.

சென்னையில் திமுக நாடாளுமன்றக் குழு தலைவரும், கட்சியின் பொருளாளருமான டி.ஆர்.பாலு எழுதிய பாதை மாறா பயணம் புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. இந்த புத்தகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார். முதல் பாகத்தை திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணியும், இரண்டாம் பாகத்தை வைரமுத்துவும் பெற்றுக் கொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக, இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக, திமுகவின் வளர்ச்சிக்காக டி.ஆர்.பாலு ஆற்றிய பணிகள் ஏராளமானவை. இந்த புத்தகத்தை எழுதியதற்காக டி.ஆர்.பாலுவை பாராட்டுகிறேன். ஏனென்றால் ஒரு செயலை செய்வது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதனை பதிவு செய்வதும் முக்கியம். பதிவு செய்யவில்லை என்றால், அது காலத்தால் மறக்கப்பட்டுவிடும், மறக்கடிக்கப்பட்டுவிடும்.

நெருக்கடி காலத்தின் போது சிட்டி பாபு, சிறை டைரி என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார். அந்த புத்தகம் இல்லையென்றால் நாங்கள் வாங்கிய அடிகள், சிட்டி பாபு செய்த தியாகங்களுக்கு சாட்சியம் இல்லாமல் போயிருக்கும். திமுகவின் முன்னோடிகள் அனைவரும் தங்களது போராட்டங்கள், தியாகங்கள், பணியாற்றிய தோழர்களின் பங்களிப்புகளை தொகுத்து நூலாக வெளியிட வேண்டும். டி.ஆர்.பாலுவின் புத்தகம் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

