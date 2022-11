ஓய்வுபெற்ற தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு உடனே வீடுகள் ஒதுக்கீடு - முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு தேயிலைத் தோட்டக் கழகத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வீடு ஒதுக்கீடு செய்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

பயனாளர் பங்களிப்புத் தொகையான 13 கோடியே 46 லட்சம் ரூபாயையும் தமிழ்நாடு அரசே ஏற்கும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டத்தில் TANTEA வசமுள்ள நிலத்தின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதியை வனத்துறையிடம் திருப்பி ஒப்படைக்க உள்ளது. இதனால், டேன் டீ பணியாளர்களை வெளியேற்ற இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இதற்கு பல்வேறு அரசியில் கட்சியினரும் கடும் கண்டனங்களைப் பதிவு செய்தனர்.

தேயிலைத் தோட்டக் கழகத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்றவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகளைக் காலி செய்யாமல் உள்ள நிலையில், ஓய்வு பெற்றுள்ள 677 தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கும், வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக முதல்வர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Chief Minister M.K.Stalin has ordered allotment of houses for 677 workers who retired after working in Tamil Nadu Tea plantation Corporation. Chief Minister Stalin has ordered that TN government will also accept the user contribution amount of 13 crore 46 lakh rupees.