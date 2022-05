ஸ்டாலின் கிஃப்ட்! ரோந்து போலீசாருக்கு ரூ.300 சிறப்பு படி! சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு மாதம் 2 நாள் லீவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இரவு ரோந்து பணிக்கு செல்லும் போலீசார் முதல் காவல் ஆய்வாளர் வரை உள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு படியாக மாதம் 300 ரூபாய் வழங்கப்படும் எனவும், 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சப்-இன்ஸ்பெக்டர், சிறப்பு சப்-இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு ஒரு நாள் விடுப்பு வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் இரண்டாவது அமர்வு சென்னை கோட்டையில் நடைபெற்று வருகிறது.

அண்ணா விட்ருங்க ப்ளீஸ்! அறைக்குள் சிக்கிய பாடகி! துப்பாக்கியுடன் 3 பேர்! விக்கித்து நின்ற போலீசார்.!

இன்று சட்டசபையில் காவல் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு துறை அமைச்சரும் முதலமைச்சருமான மு க ஸ்டாலின் பதில் அளித்து பேசினார்.

English summary

The Chief Minister of Tamil Nadu has announced that those from night patrols to police inspectors will be given a special allowance of Rs. 300 per month and sub-inspectors and special sub-inspectors will be given one day off once in 15 days.