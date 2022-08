”இலவசங்கள் அல்ல.. சமூகநீதி திட்டங்கள்” பிரதமர் மோடியை மறைமுகமாக விமர்சித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை: நாட்டில் இலவசங்கள் கூடாது என்று அறிவுரை கூற புதிதாக சிலர் வந்திருக்கிறார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

சமீப வாரங்களாக இந்தியாவில் அரசியல் கட்சியினர் இடையே மக்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவசம் குறித்த விவகாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வார்த்தைகளே காரணம். அண்மையில் உத்தரப் பிரதேசம் சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, வாக்குகளை பெறுவதற்காக இலவசங்களை வழங்கும் அரசியல் கட்சிகளின் கலாசாரம் ஆபத்து நிறைந்தது. நாட்டின் அரசியலில் இருந்து அவை நீக்கப்பட வேண்டும்.

