அரசு மருத்துவமனைகளில் தரமான சிகிச்சை? அடிக்கடி ஆய்வு நடத்துங்க! முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்ட புது உத்தரவு

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் தரமான சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்ய அடிக்கடி ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு போட்டுள்ளார்.

நோய்கள் புதுப்புது அவதாரம் எடுத்து வருவதல், அதனை வெல்லும் முறைகளும் பன்முனை கொண்டதாக மாற வேண்டும் என முதல்வர் பேசியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

கல்வியும் மருத்துவமும் திமுக அரசின் இரு கண்கள்! மருத்துவத்துறை மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

English summary

Chief Minister Stalin has requested the top officials of the health department to conduct regular inspections to ensure that quality care is provided in primary health centers and government hospitals.