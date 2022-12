நாம் இருவர் நமக்கு இருவரோ -ஒருவரோ போதும்! மணமக்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வழங்கிய அறிவுரை!

Chennai

சென்னை: நாம் இருவர் நமக்கு இருவரோ -ஒருவரோ போதும் என மணமக்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் நிதி ஒதுக்கி பிரச்சாரம் நடத்திக் கொண்டிருப்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சென்னையில் 31 ஜோடிகளுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின், அந்த விழாவில் இது தொடர்பாக பேசிய விவரம் வருமாறு;

Chief Minister Stalin has advised the bride and groom, you have two child or one child is enough.