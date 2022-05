ஈசிஆர் இனி “முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி சாலை”.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் இருந்து மாமல்லபுரம் வரை இருக்கக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை (ஈ.சி.ஆர். சாலை) இனி முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி சாலை என பெயர் சூட்டப்படும் என்று என நெடுஞ்சாலைத்துறையின் 75-வது ஆண்டு பவள விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழக நெடுஞ்சாலைத்துறையின் 75வது ஆண்டு பவள விழா சென்னை கிண்டியில் உள்ள நெடுஞ்சாலை ஆராய்ச்சி நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

தமிழக நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பணிகள், ஏற்கனவே முடிவடைந்த பணிகள் குறித்த புகைப்படங்கள் மாதிரிகளை பார்வையிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின் ஓய்வுபெற்ற பொறியாளர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கினார்.

English summary

Chief Minister Stalin said at the 75th Annual Coral Festival of the Highways Department that the East Coast Road (ECR Road) from Chennai to Mamallapuram will now be renamed as Muthamizharinjar kalaignar Karunanidhi Road.