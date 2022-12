காந்தி,நேரு வாரிசுகள் பேசினால்..கோட்சே வாரிசுகளுக்கு கசக்கத்தானே செய்யும்! விளாசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காங்கிரஸ் முன்னால் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் பேச்சுகள் நேருவின் பேச்சைப் போலவே இருக்கிறது. கோட்சேவின் வாரிசுகளுக்கு மகாத்மா காந்தியின் நேருவின் வாரிசுகளின் பேச்சுகளை பார்த்தால் கசக்கத்தான் செய்யும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும் அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளுமான கோபண்ணா 'மாமனிதர் நேரு' என்ற நூலினை எழுதியுள்ளார் அதன் வெளியீட்டு விழா இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் நிதியமைச்சர்மான ப.சிதம்பரம் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் புத்தகத்தை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

Congress Former President Rahul Gandhi's speech are similar to Nehru's. Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that Godse's heirs will feel bitter if they see the speeches of Mahatma Gandhi's Nehru's heirs.